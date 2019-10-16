Федун окончательно решил покинуть "Спартак"

Владелец "Спартака" Леонид Федун в интервью "КП" рассказал о том, какие задачи ставит перед клубом в ближайшее время. По его словам, цель команды - выиграть чемпионат в 2022 году.

В понедельник главным тренером "Спартака" был назначен итальянский специалист Доменико Тедеско. Федун отметил, что это креатура генерального директора Томаса Цорна.

Владелец "Спартака" объявил, что принял окончательное решение покинуть клуб. Федун сделает это в 2023 году. Как и обещал, он передаст правление болельщикам.

"Это мое решение, которое не будет изменено", - заявил Федун.

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