Известный комментатор Василий Уткин сравнил русского рэпера Басту с британским певцом Элтоном Джоном. Такие ассоциации у журналиста вызвал тот факт, что Василий Вакуленко стал владельцем футбольного клуба СКА (Ростов-на-Дону).
Элтон Джон ранее был владельцем футбольного клуба "Уотфорд". Под его руководством команда стала второй в чемпионате Англии и дошла до финала Кубка Англии.
Уткин отметил, что Баста может организовать успешный клуб, так как смог выстроить собственный бизнес. Вместе с тем, журналисту непонятно, почему рэпер не выбрал команду в Москве. По его мнению, игру собственного клуба необходимо смотреть.
"Это бывает, но только в том случае, если она не для собственного кайфа. А если так, то для чего? Вопрос повисает. Но это интересно. Напрашиваются параллели. Был же у Элтон Джона "Уотфорд". Баста — русский Элтон Джон", — написал Уткин в своем телеграм-канале.
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