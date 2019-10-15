Даниил Медведев снялся с Кубка Кремля из-за своей неготовности

Российский теннисист Даниил Медведев объявил о снятии с Кубка Кремля, который в эти дни проходит в Москве. Четвертая ракетка мира не готов к соревнованиями из-за слишком плотного графика. В воскресенье в Шанхае он провел шестой финал турниров АТР подряд.

"Очень хотел сыграть в Москве, я с каждым годом показывал здесь результаты все лучше и лучше. Но я вынужден делать то, что лучше для моего тела", - заявил Медведев.

С начала августа Медведев выходил в финалы шесть раз. Три из них россиянин выиграл - в Цинциннати, Санкт-Петербурге и Шанхае. В трех поединках Даниил проиграл - в Вашингтоне, Монреале и на открытом чемпионате США.

Первый номер посева после снятия Медведева получил серб Никола Милоевич, которые не смог ранее пройти квалификацию.

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