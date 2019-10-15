Немецкий тренер назвал "Спартак" самым популярным клубом России

Андреас Хинкель, помощник главного тренера "Спартака" Доменико Тедеско объяснил, почему выбрал для продолжения красно-белых. Немецкие специалисты подписали контракт с клубом до мая 2021 года.
"Мы с Тедеско снова работаем вместе, потому что отлично понимаем друг друга. Для нас это большой вызов. Это самый популярный клуб в России, у них более 25 миллионов фанатов. Если посмотрите на историю команды, то вы поймете, что стоит на кону", - заявил Хинкель в интервью Bild.
Ранее "Спартак" уволил с поста главного тренера команды Олега Кононова. На данный момент красно-белые занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.
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