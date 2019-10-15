Глава Болгарского футбольного союза уволился под давлением властей

Президент Болгарского футбольного союза (БФС) Борислав Михайлов написал заявление об отставке со своего поста. В пятницу исполком организации рассмотрит документ на своем заседании. Решение связано с напряженной обстановкой в болгарском футболе, сообщает пресс-служба организации.

Михайлов написал заявление после того, как с требованием об отставке выступил министр спорта страны Красен Крале. Также о необходимости увольнения президента БФС заявил премьер-министр Бойко Борисов. Скандал связан с тем, что во время матча отборочного турнира Евро-2020 Болгария - Англия болельщики позволили себе расистские выкрики. Встречу дважды приостанавливали, но в итоге доиграли.

Михайлов - известный болгарский вратарь. В составе сборной страны он провел 102 матча и был участником чемпионатов мира 1986, 1994 и 1998 годов. На ЧМ-94 Болгария заняла четвертое место, показав лучший результат в истории.

На посту президента БФС Михайлов находился с 2005 года.

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