Тренировка Нурмагомедова в ледяной воде попала на видео

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов ведет подготовку к следующему поединку. Имя соперника чемпиона UFC пока неизвестно, но ранее сообщалось, что самый вероятный оппонент для него - Тони Фергюсон.



Нурмагомедов в ледяной воде.

В сети появилось видео, на котором Хабиб тренируется в ледяной воде и плывет против течения.

"Сегодня было очень холодно, но ему все равно. Вода была очень холодной. Тони, у тебя проблемы!" - говорится в подписи к видео.

Хабиб Нурмагомедов защитил титул 7 сентября. В Абу-Даби он победил Дастина Порье. По мнению экспертов, россиянин может провести еще два поединка - с Тони Фергюсоном и Жоржем Сен-Пьером.

Читайте также:

Украинка Ястремская победила Касаткину на Кубке Кремля

В УЕФА отреагировали на призывы отобрать у Турции финал Лиги чемпионов

Финал Чемпионата России по ралли-рейдам пройдёт в Ульяновске