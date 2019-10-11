Сборная России по регби хочет взять на сбор Дзюбу

Федерация регби России (ФРР) поздравила сборную России по футболу с победой над Шотландией. Команда Станислава Черчесова обыграла соперника в "Лужниках" со счетом 4:0. Дубль в этой игре сделал Артем Дзюба, еще по голу забили Магомед Оздоев и Александр Головин.

Перед матчем регбисты призывали футболистов отомстить Шотландии. Сборная по регби на Кубке мира проиграла британцам со счетом 0:61. После матча футбольных команд ФРР указал, что Россия в расчете с Шотландией, а также пригласила Дзюбу на сборы.

"Россия и Шотландия в расчете. Теперь мы точно готовы взять Артема на сборы в феврале", - говорится в сообщении ФРР в Twitter.

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