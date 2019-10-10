После концерта Rammstein в "Лужниках" перестелили газон

Агрономы стадиона "Лужники" перестелили газон стадиона после концерта немецкой группы Rammstein. Мероприятие состоялось 29 июля.

"Специальным оборудованием срезали верхний слой поля, добавили новый песок, посеяли семена и внесли удобрения. И в настоящее время, то есть по прошествии 8 недель, мы имеем новый натуральный газон в хорошем состоянии", - заявил главный технолог стадиона Кирилл Кистерский в интервью "Чемпионату".

Также в "Лужниках" сообщили, что комиссия Российского футбольного союза (РФС) осталась довольна качеством газона. 10 октября в 21.45 на поле выйдут команды России и Шотландии.

Читайте также:

"Зенит" потерял футболиста за 40 млн евро до зимнего перерыва

УЕФА объяснил, почему разводит команды из России и Украины

Футболист "Монако" Головин дисквалифицирован на один матч чемпионата