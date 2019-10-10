Российский футболист "Монако" Александр Головин не поможет своей команде в ближайшем матче чемпионата Франции против "Ренна". Игра состоится 20 октября в рамках 10-го тура Лиги 1.
Причина пропуска игры - дисквалификация Головина. Решение об отстранении принял дисциплинарный комитет французской футбольной лиги. В предыдущей встрече с "Монпелье" Головин получил два предупреждения, за что был удален с поля.
В этом сезоне Головин провел восемь матчей в чемпионате, в которых забил два мяча.
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