Президент УЕФА Александр Чеферин объяснил, для чего разводит команды из Украины и России при жеребьевках. Правило, которое было введено в 2014 году, касается всех турниров - и для клубов, и для сборных. Команды из этих стран могут встретиться только в финалах еврокубков или чемпионата Европы.
По словам Чеферина, такое решение никак не связано с политикой. Организация исходит из соображений безопасности. Точно так же УЕФА разводит команды из Сербии и Косова, Армении и Азербайджана, Испании и Гибралтара.
"Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда мы видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры", - заявил Чеферин.
В еврокубках команды из России и Украины провели 20 матчей. Преимущество на стороне российских клубов - 11 побед, 2 ничьи и 7 поражений.
Сборные России и Украины встречались дважды. Матч в Киеве в 1998 году завершился победой украинцев со счетом 3:2, ответная игра в 1999 году в Москве ничьей - 1:1.
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