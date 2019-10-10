"Зенит" потерял футболиста за 40 млн евро до зимнего перерыва

Футболист "Зенита" Малком пропустит несколько месяцев из-за травмы. Бразилец будет отсутствовать на тренировках питерской команды как минимум до зимнего перерыва, сообщает клубная пресс-служба.
Малкому в Финляндии сделали операцию в Финляндии. Футболист будет восстанавливаться по индивидуальной программе в Санкт-Петербурге. Травму бразилец получил 10 августа в игре с "Динамо".
Малком стал игроком "Зенита" 2 августа, перейдя из "Барселоны". Футболист провел два матча в составе команды. Питерцы заплатили за игрока 40 млн евро.
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