"Зенит" потерял футболиста за 40 млн евро до зимнего перерыва

Футболист "Зенита" Малком пропустит несколько месяцев из-за травмы. Бразилец будет отсутствовать на тренировках питерской команды как минимум до зимнего перерыва, сообщает клубная пресс-служба.

Малкому в Финляндии сделали операцию в Финляндии. Футболист будет восстанавливаться по индивидуальной программе в Санкт-Петербурге. Травму бразилец получил 10 августа в игре с "Динамо".

Малком стал игроком "Зенита" 2 августа, перейдя из "Барселоны". Футболист провел два матча в составе команды. Питерцы заплатили за игрока 40 млн евро.

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