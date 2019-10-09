Российские регбисты установили антирекорд Кубка мира

Регбисты сборной России проиграли Шотландии на Кубке мира со счетом 0:61. Команда установила антирекорд чемпионатов мира. Ранее ни одна сборная не проигрывала два матча подряд на турнире всухую.

В предыдущем туре Россия проиграла Ирландии со счетом 0:35. Команда заняла последнее место в группе.

На выход из группы А в четвертьфинал претендуют команды Японии, Ирландии и Шотландии.

Читайте также:

Жены Руни и Варди поругались из-за Instagram

Федор Емельяненко проведет три боя во время прощального турне

Казань претендует на проведение Суперкубка УЕФА