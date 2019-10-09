Казань претендует на проведение Суперкубка УЕФА

Руководство Татарстана будет бороться за проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году. "Казань Арена" подаст заявку на проведение турнира. Хозяин матча станет известен в за два года до его проведения.

В 2019 году Суперкубок УЕФА прошел в Стамбуле. В 2020 году матч состоится на стадионе в Порту, в 2021 году - на арене в Белфасте.

По словам руководителя пресс-службы Татарстана Лилии Галимовой Казань составила план по проведению мероприятий на спортивных сооружениях. Также Казань претендует на соревнования по водным видам спорта.

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