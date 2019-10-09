Жены Руни и Варди поругались из-за Instagram

Жена бывшего футболиста "Манчестер Юнайтед" Уэйна Руни выложила в сети заявление по поводу конфликта с супругой нападающего "Лестера" Джейми Варди. Колин обвинила Ребеку в сливе личной информации британскому таблоиду The Sun.

Жена Руни провела собственное расследование. Она давно подозревала Ребеку в предательстве и оставила только ее в подписчиках в Instagram. Только супруга Варди могла просматривать сторис Колин Руни. Вся информация, которая появлялась в аккаунте Колин, сливалась The Sun.

"За последние пять месяцев я опубликовала несколько ложных историй, чтобы посмотреть, попадут ли они в The Sun. Так все и произошло! Было тяжело не комментировать ситуацию, особенно с учетом того, что все сторис были слиты, однако я должна это сделать. Я сфотографировала все сторис, где видно, что их просмотрел всего один человек. Это аккаунт Ребеки Варди", - написала Колин в Instagram.

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