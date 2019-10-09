Федор Емельяненко проведет три боя во время прощального турне

Глава бойцовской организации Bellator Скотт Кокер рассказал о том, где будут проходить ближайшие бои Федора Емельяненко. Последний Император проведет прощальное турне из трех поединков, после чего завершит карьеру.

Первый бой состоится в японской Сайтаме 29 декабря. Соперником Федора станет американец Куинтон Джексон. Второй бой состоится в одном из европейских городов, а третий в России.

43-летний Емельянеко выступает в ММА с 2000 года. Он провел 44 боя, в которых одержал 48 побед.

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