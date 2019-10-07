Аргентинский футболист погиб, упав с балкона на вечеринке

Футболист из Аргентины Эсекиэль Эсперон погиб в результате падения с балкона с шестого этажа. Спортсмен находился на вечеринке, около 3 утра вышел на балкон, оперся на перила, которые не были закреплены. Игрока доставили в больницу Буэнос-Айреса, но врачи не смогли его спасти.

23-летний футболист является воспитанником "Ньюэллз Олд Бойз". Кроме этой команды, он выступал в Бразилии и Мексике. Последним клубом был "Атланте" из второго мексиканского дивизиона. В составе команды Эсперон провел 35 матчей, в которых забил 1 мяч.

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