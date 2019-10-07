Будущий тренер "Спартака" приехал в офис клуба для подписания контракта

Немецкий специалист Доменико Тедеско приехал в офис "Спартака" на последний раунд переговоров. Ожидается, что сегодня тренер подпишет контракт и будет представлен публике, сообщает "СЭ".

По сведениям издания, контракт с 34-летним тренером будет рассчитан на 2 года 9 месяцев. Зарплата Тедеско составит 1,5 млн евро за сезон.

Тедеско начал тренерскую карьеру в 2008 году, в 23-летнем возрасте. Он работал в системе подготовки футболистов "Штутгарта" и "Хоффенхайма". В 2017 году возглавил "Эрцгебире", а затем "Шальке".

Под его руководством гельзенкирхенский клуб занял второе место в бундеслиге и вышел в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне "Шальке" вышел в 1/8 финала, где уступил "Манчестер Сити". После этого Тедеско был отправлен в отставку.

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