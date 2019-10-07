Ласицкене не ждет призовых и призывает руководство ВФЛА уйти в отставку

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене в очередной раз раскритиковала руководство Всероссйской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Так спортсменка отреагировала на интервью главы ВФЛА Дмитрия Шляхтина, который назвал отношения с Марией "ровными".
Ласицкене на это ответила, что у нее никогда не было никаких отношений со Шляхтиным. Она призвала руководителя уйти в отставку.
"Позиция всей моей команды - руководство ВФЛА должно уйти в отставку. Лично я не жду никаких призовых от ВФЛА, так как эта организация ни разу не отмечала наши предыдущие золотые медали. Федерация абсолютно никак не поддерживает чистых атлетов (речь не о деньгах), но с радостью рассказывает, как оплатила долги или адвокатов за тех, кто нарушил антидопинговые правила", - написала спортсменка.
Ласицкене на чемпионате мира-2019 в Дохе завоевала золотую медаль. Она стала первой прыгуньей в высоту, которая завоевала три золота на ЧМ.
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