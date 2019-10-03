Ученики старших классов московской школы №97 организовали бои младшеклассников. Они создали бойцовский клуб и уговаривали мальчиков драться друг с другом на деньги, сообщает Telegram Baza.
Старшеклассники устроили также тотализатор. "Бойцам" за участие в поединках предлагались деньги. При этом победитель забирал все. История стала известна случайно - одна из учениц показала видео боя родителям.
В школе отрицают все обвинения. По словам педагогов, момент на видео - обычная ссора учеников. Ни о каких ставках учителя не знали. Весте с тем, некоторые родители признались, что зачастую замечали у детей синяки и ссадины.
Читайте также:
Шарапова снова снялась с турнира из-за травмы
Шубенков предложил устроить забастовку Маклеоду
Емельяненко разбил Кокляеву лицо до крови
Бегунья из Германии Джина Люкенкемпер высказала свое возмущение новым ракурсом видеосъемки, который телевизионщики использовали во время чемпионата мира-2019 в Дохе.