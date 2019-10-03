В московской школе устроили бои учеников младших классов

Ученики старших классов московской школы №97 организовали бои младшеклассников. Они создали бойцовский клуб и уговаривали мальчиков драться друг с другом на деньги, сообщает Telegram Baza.

Старшеклассники устроили также тотализатор. "Бойцам" за участие в поединках предлагались деньги. При этом победитель забирал все. История стала известна случайно - одна из учениц показала видео боя родителям.

В школе отрицают все обвинения. По словам педагогов, момент на видео - обычная ссора учеников. Ни о каких ставках учителя не знали. Весте с тем, некоторые родители признались, что зачастую замечали у детей синяки и ссадины.

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