Шубенков предложил устроить забастовку Маклеоду

Ямайский легкоатлет Омар Маклеод снова отличился на дорожке. Барьерист в финальном забеге на чемпионате мира-2019 столкнулся с испанцем Орландо Ортегой и лишил того шансов на медаль.

В июне Маклеод на одном из этапов сбил россиянина Сергея Шубенкова. Наш легкоатлет из-за этого два месяца лечился от травмы. Возможно, из-за этого он занял только второе место в финале.

"Не хочу, чтобы барьеристы падали. Карма за то, что он нанес мне травму? Не знаю. А давайте ему забастовку устроим. Выйдем на старт и сдадимся. На говорят: на старт. А все, кроме Маклеода, сидят", - в шутку сказал Шубенков в комментарии "Чемпионату".

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