Теннисистка Мария Шарапова не сможет выступать на турнире в австрийском Линце. Россиянка снялась с соревнований из-за травы. У нее снова возникли проблемы с плечом, сообщает пресс-служба турнира.
Шарапова сейчас занимает 138-е место в рейтинге WTA. Теннисистка в этом году провела 15 матчей и выиграла 8. Лучшее достижение бывшей первой ракетки мира - выход в четвертый круг Australian Open.
В последний раз она выходила на корт в конце августа, когда уступила Серене Уильямс в первом круге US Open.
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