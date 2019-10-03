Шарапова снова снялась с турнира из-за травмы

Теннисистка Мария Шарапова не сможет выступать на турнире в австрийском Линце. Россиянка снялась с соревнований из-за травы. У нее снова возникли проблемы с плечом, сообщает пресс-служба турнира.

Шарапова сейчас занимает 138-е место в рейтинге WTA. Теннисистка в этом году провела 15 матчей и выиграла 8. Лучшее достижение бывшей первой ракетки мира - выход в четвертый круг Australian Open.

В последний раз она выходила на корт в конце августа, когда уступила Серене Уильямс в первом круге US Open.

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