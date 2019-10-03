Емельяненко разбил Кокляеву лицо до крови

Боец Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев утроили потасовку в одном из баров Москвы. При встрече спортсмены сказали друг другу "пару ласковых", после чего Кокляев бросил в оппонента кепку, а тот ответил те же. Видео инцидента появилось в телеграм-канале Baza.



Емельяненко - Кокляев: первая кровь.

Что происходило за кадром, пока неизвестно. Ранее в Instagram появилась фотография с рассечением брови Кокляева. Спортсмену пришлось смывать с лица кровь.

Бой между Емельяненко и Кокляевым состоится 27 октября на "ВТБ Арене". Поединок пройдет по правилам бокса.

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