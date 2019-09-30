ЧМ по легкой атлетике: Сидорова выиграла одну из 12 золотых медалей

В первые три дня чемпионата мира-2019 по легкой атлетике были разыграны 12 комплектов медалей. У мужчин золотые награды завоевали: Кристиан Коулман (США, бег 100 м.), Юсуку Сузуки (Япония, ходьба 50 км), Теджей Гэйл (Ямайка, прыжок в длину), Кристиан Тэйлор (США, тройной прыжок).

Смешанную эстафету 4 по 400 метров выиграла команда США. Второе место заняла команда Ямайки, третье - Бахрейна.

Среди женщин золотые медали завоевали: Шелли-Анн Фрейзер-Прайс (США, бег 100 м), Сифан Хассан (Голландия, бег 10 000 м), Рут Чепнгетич (Кения, марафон), Лю Хон (Китай, ходьба 20 км), Ланг Руи (Китай, ходьба 50 км), Деанна Прайс (США, метание молота) и Анжелика Сидорова (Россия, прыжок с шестом).

Россиянка показала результат 4,95 м. Второй стала американка Сэнди Моррис (4,90), третьей - Катерина Стефаниди (4,85).

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