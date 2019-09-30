Российские волейболистки во второй раз стали медалистками Кубка мира

Женская сборная России по волейболу заняла третье место на Кубке мира, проходившем в Японии. Россиянки одержали 8 побед и потерпели 3 поражения. Были обыграны Камерун, Япония, Корея, Доминиканская Республика, Сербия, Аргентина, Голландия и Кения.

Волейболистки проиграли командам США, Китая и Бразилии. Россиянки набрали 23 очка, уступив Китаю (32 очка) и США (28).

Российские волейболистки во второй раз в истории стали медалистками Кубка мира. В 1999 году команда стала серебряным призером турнира.

Сборная СССР входила в тройку лучших практически на каждом Кубке мира. Турнир проводится с 1973 года.

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