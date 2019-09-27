Мамаев следил за женой из тюрьмы

Футболист Павел Мамаев дал интервью своей жене Алане. Полная версия разговора выйдет 30 сентября, а пока девушка выложила в Instagram видеоанонс. Спортсмен признался, что следил за супругой из колонии.



Павел и Алана Мамаевы

"У меня, кстати, много кто за тобой следил", - заявил Павел Алане.

Мамаев был лишен свободы почти год. 8 октября 2018 года его задержали, а затем арестовали за участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая 2019 год Пресненский суд Москвы признал его виновным по статьям "Хулиганство" и "Побои" и назначил 1 год 5 месяцев тюремного срока.

Мамаев отбывал наказание в Белгородской области. 17 сентября он вышел по УДО.

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