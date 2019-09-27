Российская фигуристка Елизавета Туктамышева набрала 148,52 балла в произвольной программе этапа Кубка Санкт-Петербурга. Она чисто выполнила два тройных акселя, но упала с каскада двойной аксель-тройной тулуп.
Туктамышева выиграла соревнования. По итогам двух программ она набрала 229,12 балла. Второй стала Серафима Сахановчи (193,09 балла), третьей - Анастасия Губанов (188,57).
Читайте также:
Ибрагимович запустил новый челлендж и бросил вызов Нурмагомедову
Россияне стартуют на ЧМ по легкой атлетике без флага
УЕФА перенес матч Косово - Россия по соображениям безопасности
Режиссер Константин Богомолов и телеведущая Ксения Собчак обманули гостей своей свадьбы.