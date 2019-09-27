Прокурор объяснил, почему считает твит Малосолова про Адриано расизмом

Прокурор Диана Тарасова во время заседания Перовского суда Москвы объяснила, почему не считает возможным прекратить дело против журналиста и болельщика ЦСКА Андрея Малосолова. Он обвиняется по статье "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" за сообщение в Twitter в адрес бывшего футболиста "Спартака" Луиза Адриано.

Малосолов во время матча между "Спартаком" и ЦСКА оставил твитт, в котором назвал футболиста Адриано "обезьяной". Произошло это после того, как игроки устроили потасовку на поле.

"Было установлено, что в представленной распечатке заявления журналиста в Twitter находится унижение игрока "Спартака" Луиса Адриано по расовому признаку, сравнение с животным, как не равным по отношению к другим людям. Проверкой было выяснено, что публикация Малосолова была унизительной. Таким образом, указано унижение достоинства Луиса Адриано. Считаем, что вина обвиняемого доказана полностью", - заявил прокурор.

Читайте также:

Туктамышева выиграла этап Кубка Санкт-Петербурга

Ибрагимович запустил новый челлендж и бросил вызов Нурмагомедову

Россияне стартуют на ЧМ по легкой атлетике без флага