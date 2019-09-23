Российские волейболистки обыграли Аргентину на Кубке мира

Волейболистки сборной России одержали победу над Аргентиной в рамках Кубка мира. Встреча завершилась в трех сетах - 25:21, 25:16, 25:21.
Сборная России одержала шестую победу на турнире при одном поражении. Команда занимает третье место с 16-ю очкам. Лидирует Китай (20 очков), второй идет команда США (19).
Следующий матч на турнире россиянки проведут 24 сентября. Команда сыграет с Голландией, которая имеет столько же очков.
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