Сен-Пьер ответил на предложение Нурмагомедова провести бой

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер пока не принял предложение команды Хабиба Нурмагомедова о бое. Спортсмен заявил, что неплохо чувствует себя на пенсии, а россиянину следует выйти против Тони Фергсона.

На счету 38-летнего Сен-Пьера 28 боев в ММА, в которых одержаны 26 побед. Уступил канадец только Мэтту Хьюзу и Мэтту Серре. Нурмагомедов провел 28 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.

"Я завершил карьеру, на что были причины. Если ребята из UFC что-нибудь придумают, они знают, где меня найти. Но сейчас меня все устраивает. Хабиб обязательно должен подраться с Тони, это 100 процентов. Это будет хороший бой. И предсказать, кто в нем победит, будет очень трудно", - заявил Сен-Пьер в интервью Хеллен Йи на YouTube.

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