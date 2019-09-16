Кокорина и Мамаева выпустят на свободу во вторник в первой половине дня

Братья Кирилл и Александр Кокорины, а также футболист Павел Мамаев выйдут из колонии 17 сентября в первой половине дня. Спортсмены будут выпущены по УДО, ходатайство о котором ранее удовлетворил суд в Белгородской области.

"По закону освобождение по УДО происходит в первой половине дня. До обеда это должно произойти", — сказала начальник пресс-службы УФСИН по Белгородской области Ксения Белоусова.

Кокорины были осуждены на 18 месяцев заключение, Мамаев - на 17 за участие в двух драках в центре Москвы 8 октября 2018 года. В результате их действий пострадали чиновник Денис Пак и водитель Виталий Соловчук. Футболисты получили срок по статьям "Хулиганство" и "Побои".

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