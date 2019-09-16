Знарок не поедет на выездные матчи со "Спартаком" из-за болезни

Главный тренер "Спартака" Олег Знарок не сможет помочь команде в ближайших выездных матчах. Ранее 52-летний специалист перенес пневмонию, поэтому останется в Москве для прохождения дополнительного медобследования, сообщает пресс-служба красно-белых.

Руководить командой будет ассистент Харийс Витолиньш. "Спартак" 17 сентября сыграет с "Барысом" в Алматы, 19 сентября с "Металлургом" в Магнитогорске, 21 сентября - с "Автомобилистом" в Екатеринбурге.

Спартаковцы в первых матчах одержали две победы, потерпели два поражения в основное время и три - в овертайме. Команда занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции.

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