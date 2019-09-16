Макгрегор оставил странное сообщение в Twitter

Боец ММА Конор Макгрегор оставил неоднозначное сообщение в Twitter, заинтриговав собственных болельщиков. Многие фанаты подумали, что запись - это анонс возвращения ирландца в октагон.

"Дублин, 14 декабря", - написал Макгрегор.

Другие болельщики заметили, что 15 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 245. Поэтому, конечно, бой Макгрегора 14 декабря в Дублине в рамках UFC состояться не может.

Напомним, последний поединок Макгрегор провел против Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Ирландец тогда уступил удушающим приемом в четвертом раунде. За драку с командой Хабиба Конор получил дисквалификацию на полгода.

Макгрегор неоднократно говорил, что хотел бы получить реванш против Нурмагомедова, но Хабиб не соглашается выходить с ирландцем в октагон снова.

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