Макгрегор оставил странное сообщение в Twitter

Боец ММА Конор Макгрегор оставил неоднозначное сообщение в Twitter, заинтриговав собственных болельщиков. Многие фанаты подумали, что запись - это анонс возвращения ирландца в октагон.
"Дублин, 14 декабря", - написал Макгрегор.
Другие болельщики заметили, что 15 декабря в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 245. Поэтому, конечно, бой Макгрегора 14 декабря в Дублине в рамках UFC состояться не может.
Напомним, последний поединок Макгрегор провел против Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года. Ирландец тогда уступил удушающим приемом в четвертом раунде. За драку с командой Хабиба Конор получил дисквалификацию на полгода.
Макгрегор неоднократно говорил, что хотел бы получить реванш против Нурмагомедова, но Хабиб не соглашается выходить с ирландцем в октагон снова.
Читайте также:
Китаянки разгромили россиянок на Кубке мира по волейболу
Каррера раскрыл причины конфликта с Глушаковым
Роналду расплакался, посмотрев видео с покойным отцом
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Британская пловчиха Брекин Уиллис лишилась победы из-за слишком откровенного купальника.
Пусть и карикатурный, но колоритный стереотипный образ россиянина – элемент пропаганды, уверены в Польше.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.