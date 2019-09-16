Роналду расплакался, посмотрев видео с покойным отцом

Португальский футболист Криштиану Роналду расплакался во время интервью для британского телеканала ITV. Журналист задал форварду "Ювентуса" вопрос об его отце, показав гостю видео, где мужчина с гордость говорит о сыне.



Слезы Криштиану Роналду

Роналду расплакался от того, что не мог полноценно общаться с отцом. Жозе Даниш Авейру страдал от алкоголизма. Он скончался в 2005 год, в возрасте 52-х лет. На тот момент футболисту исполнилось 20 лет, поэтому отец не увидел основных его достижений.

"Я и правда не знал своего отца на все 100. Он был алкоголиком, поэтому у нас никогда не было нормального разговора. Это тяжело", - заявил Роналду.

Роналду стал одним из самых успешных футболистов современности. Он выступал за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Ювентус". Форвард пять раз выиграл Золотой мяч, пять раз - Лигу чемпионов, а в 2016 году стал чемпионом Европы.

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