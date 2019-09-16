Китаянки разгромили россиянок на Кубке мира по волейболу

Женская сборная Китая обыграла команду России на Кубке мира по волейболу. Встреча завершилась в трех сетах - 25:22, 25:16, 25:18. Игра проходила в японской Йокогаме.



Китай - Россия - 3:0

Россиянки потерпели первое поражение на турнире. Ранее команда Бузато обыграла Камерун (3:0) и Японию (3:2). Сборная занимает шестое место с пятью очками. Со стопроцентным результатом идут США и Китай.

В следующем матче россиянки сыграют с командой Кореи, которая еще не имеет побед в своем активе. Игра состоится 18 сентября в Йокогаме.

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