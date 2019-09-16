Каррера раскрыл причины конфликта с Глушаковым

Бывший главный тренер "Спартака" Массимо Каррера рассказал о конфликте с экс-капитаном команды Денисом Глушаковым. Итальянский специалист отстранял россиянина от тренировок, а СМИ неоднократно сообщали о том, что капитан "сливает" тренера.

В интервью "СЭ" Каррера отметил, что никогда не имел ничего личного против Глушакова и старался всегда относиться ко всем футболистам одинаково. Итальянец допустил, что его ошибкой могло стать то, что иногда он оставлял капитана в запасе.

"Нормально, что тренер вынужден делать определенный выбор, ему за это платят. Глушаков, может быть, хотел быть лидером. И в моменты, когда не играл, считал себя униженным. Но это было не так. Я всегда говорил своей команде, что мы все полезны, но незаменимых нет", - заявил Каррера.

Итальянец был уволен из "Спартака" в октябре 2018 года. Глушаков после серии скандалов ушел из команды летом 2019 года.

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