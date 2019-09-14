"Реал" едва не упустил победу над "Леванте"

"Реал" победил "Леванте" в матче четвертого тура чемпионата Испании. В первом тайме мадридцы разгромили соперника со счетом 3:0. Дубль на свой счет записал нападающий Карим Бензема, еще один гол на счету полузащитника Каземиро.



"Реал" - "Леванте" - 3:2. Все голы

Во второй половине валенсийцы смогли сократить отставание до минимума. По голу забили Борха Майораль и Гонсало Мелеро. Но на большее гостей не хватило, 3:2 - победа "Реала".

"Королевский клуб" одержал вторую победу в сезоне. На счету команды 8 очков после четырех туров. Даже победа на позволила "Реалу" выйти в лидеры - первое место занимает "Атлетико". "Матрасники" провели 3 игры и набрали 9 очков. На счету "Барселоны" в 3-х матчах 4 очка.

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