Пловчихе в откровенном купальнике вернули победу на турнире

Пловчиха Брекинн Уиллис была оправдана за выступление в откровенном купальнике на соревнованиях в Аляске. Представителям ее команды удалось доказать, что спортсменка вынуждено подвернула купальник, а не специально оголила ягодицы, сообщает ktuu.com.

Судьи аннулировали результат 17-летней пловчихи из-за того, что ее купальник недостаточно закрывал ягодицы. В штате Аляска есть регламент, в котором прописан размер купального костюма.

Организаторов соревнований обвинил в сексизме из-за такого решения. Также они подозреваются в расизме - британка была единственной представительницей смешанной расы.

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