Болельщики удивились отсутствию женщин на семейном фото Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов опубликовал фотографию с членами семьи на своей странице в Instagram, чем озадачил своих болельщиков.

Некоторые пользователи удивились тому, что снимке оказались только мужчины. Комментаторы посчитали, что таким образом боец проявляет неуважение к своей жене. "А жена и дети - это не ваша семья? Вы никогда не выкладываете их фото", "Или стыдно их выкладывать, или нет к ним уважения?", - написали они.

Часть пользователей объяснили это тем, что спортсмен не желает показывать супруги из скромности. "Из уважения к своей семье он их не выставляет напоказ. Культура такая у человека", "В исламе не принято в сеть выкладывать своих жен, сестер. И мужчины с женщинами в одной компании не сидят", - указали комментаторы.

Напомним, Нурмагомедов 7 сентября защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Он победил Дастина Порье. В третьем раунде россиянин провел удушающий прием, после которого американец сдался.