Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy

На соревнованиях серии "Челленджер" Lombardia Trophy в Италии фигуристки показали короткую программу. Лучший результат показала российская фигуристка Елизавета Туктамышева, которая набрала 73,66 балла.
Второй стала кореянка Ю Ен - 70,47 балла. Третье место заняла еще одна представительница России Анна Щербакова - 67,73. Софья Самодурова показала восьмой результат - 53,82.
Произвольную программу фигуристки представят в субботу.
Читайте также:
Ковалев и Альварес договорились о проведении боя
"Спартак" победил "Урал" в молодежном первенстве
Сборная Аргентины стала вторым финалистом Кубка мира по баскетболу
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый из нас хочет любить и быть любимым, однако не всем это удается. В чем же проблема?
В беседе с Андреем Карауловым экс-мэр столицы Юрий Лужков резко раскритиковал и выборы в Мосгордуму, и текущее положение дел в стране.
Около 20 млн всех работников в России к 2030 году могут оказаться на улице из-за цифровизации и автоматизации - их дешевле будет заменить автоматами и роботами.