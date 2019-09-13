Теннисистка Головин возобновит карьеру 11 лет спустя

Французская теннисистка Татьяна Головин сообщила о том, что возобновит профессиональную карьеру. О завершении деятельности она заявила в 2008 году. Она прекратила выступать в возрасте 20-ти лет из-за травмы спины.
Головин является уроженкой Москвы, но в восемь месяцев ее родители уехали во Францию. Лучший результат в карьере спортсменки — 12-е место.
"На протяжении последнего года я серьезно готовлюсь к возвращению. Изначально в планах было возвращение в начале следующего года, но всё получилось быстрее, и уже с середины октября хочу начать играть", — цитирует Головин BeIn Sports.
В 2004 году в возрасте 16 лет Головин в паре с 17-летним Ришаром Гаске выиграла Открытый чемпионат Франции.
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