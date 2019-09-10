Голкипер сборной Кюрасао умер накануне матча с Гаити

Вратарь сборной Кюрасао Жарзиньо Питер скончался перед матчем с командой Гаити. Игра должна состояться в рамках Лиги наций КОНКАКАФ, сообщает Goal.
Футболиста нашли в номере отеля, где сборная Кюрасао остановилась перед игрой. Партнеры по команде обнаружили бездыханное тело вратаря. Прибывшие врачи диагностировали остановку сердца.
Питеру был 31 год. Он выступал в национальном чемпионате Кюрасао.
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