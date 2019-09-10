Пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев скончался в понедельник в Екатеринбурге. 60-летний спортсмен на выходных участвовал в Греции на соревнованиях Oceanman, преодолев 30 км в открытом море, сообщает e1.ru.
На странице спортсмена его друзья выражают соболезнования. С дистанцией в 30 километров Игорь Макеев справился примерно за десять часов и пришел третьим.
В 2017 году спортсмен проплыл через Гибралтарский пролив. Екатеринбуржец участвовал в соревнованиях в одиночку и попал в десятку первых по времени заплыва - 16 км он преодолел за 4 часа 37 минут. А до этого с компанией из пяти человек Игорь пытался переплыть пролив Молокаи (Каиви) между островами Молокаи и Оаху, но тогда пловцам помешали акулы.
Читайте также:
Гол Марио Фернандеса принес России победу над Казахстаном
Овечкин получил травму на тренировке "Вашингтона"
Белоруссия претендует на чемпионат Европы по легкой атлетике-2024
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом. По сути, она признала себя участницей украинского конфликта. Действия Кремля имеют и внутренние последствия.
По мнению журналиста, нынешнее руководство страны пытается управлять незнакомым им обществом с помощью советского менталитета.
В фантастических книгах и фильмах телепортация давно уже является стандартной транспортной услугой. Возможно, в обозримом будущем этот удобный способ перемещения будет доступен любому путешественнику. Недавно китайские физики провели эксперимент по передаче квантового состояния фотонов на 16 километров в свободном пространстве. И у них получилось!