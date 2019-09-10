Пловец, преодолевший 30 км в открытом море, скончался на пробежке

Пловец из Екатеринбурга Игорь Макеев скончался в понедельник в Екатеринбурге. 60-летний спортсмен на выходных участвовал в Греции на соревнованиях Oceanman, преодолев 30 км в открытом море, сообщает e1.ru.

На странице спортсмена его друзья выражают соболезнования. С дистанцией в 30 километров Игорь Макеев справился примерно за десять часов и пришел третьим.

В 2017 году спортсмен проплыл через Гибралтарский пролив. Екатеринбуржец участвовал в соревнованиях в одиночку и попал в десятку первых по времени заплыва - 16 км он преодолел за 4 часа 37 минут. А до этого с компанией из пяти человек Игорь пытался переплыть пролив Молокаи (Каиви) между островами Молокаи и Оаху, но тогда пловцам помешали акулы.

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