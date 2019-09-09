Гол Марио Фернандеса принес России победу над Казахстаном

Сборная России обыграла Казахстан в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник команды Марио Фернандес на 89-й минуте. Он отправил мяч в ворота после навеса Александра Головина с угла поля.
Сборная России одержала пятую подряд победу в отборе. В группе лидирует Бельгия со стопроцентным результатом (18 очков), следом идут россияне (15). На третьем месте Казахстан (7), на четвертом - Кипр (7), на пятом - Шотландия (6). Аутсайдер группы - Сан-Марино, у которого очков нет.
Читайте также:
Месси, Роналду и Неймар лучшие в FIFA20
"Барыс" победил "Куньлунь" в регулярном чемпионате КХЛ
Bellator готовит прощальный бой Федора Емельяненко
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Москва попала в ловушку, обменявшись пленными с Киевом. По сути, она признала себя участницей украинского конфликта. Действия Кремля имеют и внутренние последствия.
По мнению журналиста, нынешнее руководство страны пытается управлять незнакомым им обществом с помощью советского менталитета.
В фантастических книгах и фильмах телепортация давно уже является стандартной транспортной услугой. Возможно, в обозримом будущем этот удобный способ перемещения будет доступен любому путешественнику. Недавно китайские физики провели эксперимент по передаче квантового состояния фотонов на 16 километров в свободном пространстве. И у них получилось!