Гол Марио Фернандеса принес России победу над Казахстаном

Сборная России обыграла Казахстан в матче отборочного турнира Евро-2020. Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол забил защитник команды Марио Фернандес на 89-й минуте. Он отправил мяч в ворота после навеса Александра Головина с угла поля.



Гол Марио Фернандеса

Сборная России одержала пятую подряд победу в отборе. В группе лидирует Бельгия со стопроцентным результатом (18 очков), следом идут россияне (15). На третьем месте Казахстан (7), на четвертом - Кипр (7), на пятом - Шотландия (6). Аутсайдер группы - Сан-Марино, у которого очков нет.

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