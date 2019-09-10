В Швеции установят памятник в честь футболиста Ибрагимовича

В Швеции будет установлен памятник в честь бывшего нападающего сборной страны Златана Ибрагимовича. Статуя будет открыта в Мальме, родном городе футболиста. Это будет подарок форварду от шведской ассоциации футбола, сообщает As.
Монумент установят высотой 2,7 метра, весить статуя будет около 500 кг. Скульптуру выпустит Петер Линде. Памятник будет располагаться между старым и новым стадионом футбольного клуба "Мальме".
Ибрагимович за карьеру выступал в составе "Аякса", "Ювентуса", "Интера", "Барселоны" и "ПСЖ", забив в общей сложности более 400 голов. Он также выступал за сборную Швеции и забил в играх за национальную команду 62 гола.
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