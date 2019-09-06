Матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания

Матч КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания в память об игроках ярославского "Локомотива", которые погибли в авиакатастрофе в 2011 году.

Трагедия с ярославским "Локо" произошла 7 сентября 2011 года. В результате ошибки экипажа в 900 метрах от аэропорта рухнул самолет Як-42. Погибли 44 человека - 8 членов экипажа и 36 членов клуба из Ярославля.

В этот день состоятся матчи:

"Амур" (Хабаровск) - "Трактор" (Челябинск),

"Сибирь" (Новосибирск) - "Салават Юлаев" (Уфа),

"Йокерит" (Хельсинки) - "Динамо" (Рига),

"Сочи" - "Ак Барс" (Казань).

На встречах будут выделены места на трибунах, на которых будут разложены 44 шарфа с логотипом ярославского "Локомотива" - по количеству погибших 7 сентября 2011 года. Все команды выйдут на лед со специальными нашивками на игровых свитерах в память о трагическом событии, сообщает пресс-служба лиги.

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