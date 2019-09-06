Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды Магазин
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Кубок ФНЛ снова состоится на Кипре

Спорт » Командные виды » Футбол print

Общее собрание Футбольной национальной лиги определило сроки проведения и формат очередного Кубка ФНЛ, сообщает пресс-служба лиги. Традиционный зимний турнир пройдет с 14 по 27 февраля 2020 года на Кипре в городе Пафос, сообщает официальный сайт лиги.

Как и в предыдущие сезоны, право сыграть в нем получат команды, которые займут по итогам первого круга Олимп-ФНЛ сезона-2019/20 места с 1-го по 16-е. В случае невозможности или нежелания какой-либо из этих команд, приоритетное право на участие получат команды, занимающие на экваторе с 17-го по 20-е места. Также могут быть приглашены клубы из других лиг и стран. К примеру, на данный момент предварительное согласие на участие в очередном Кубке ФНЛ дали сразу три клуба РПЛ.

Очередной турнир пройдет по той же схеме, что и три предыдущих. На первом этапе команды будут разбиты на четыре группы и сыграют в них по принципу "каждый с каждым". На втором команды проведут стыковые матчи с занявшими аналогичные места в соседних группах, определив, таким образом, финалистов турнира, участников матча за 5-е, 7-е и 9-е места. Каждая из команд-участниц гарантированно проведет в рамках Кубка ФНЛ пять матчей.

Трижды обладателем Кубка ФНЛ становился "Урал". По одному разу трофей увозили домой "Луч", "Волгарь", "Газовик" (нынешний "Оренбург"), "Факел" и "Авангард".

Читайте также:

Россия планирует принять чемпионат Европы по стрельбе из лука

Сборная России сыграет с Шотландией в белой форме

Квят стал шестым в первой практике "Гран-при Италии"

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы фнл футбол
Обсудить
Актуальная аналитика
Бывший СССР
Евгений Федоров: восстановим СССР - вернем Отечество
Общество
Новый педагогический кодекс рекомендует учителям терпеть
Здоровье
Почему появляются утренние отеки и как от них избавиться
Новости Все >
В ЯНАО подросток притворялся девушкой и выманивал из мужчин деньги
Самый большой арбуз России весит почти 50 кг
Россиянам разрешат самостоятельно добывать золото
США призвали Европу усилить борьбу с РФ и Китаем
"Ростов" продолжит выступать на "Ростов Арене"
В Госдуме назвали сумасшествием идею налога на бездетность
В одном из сел Дагестана обнаружена авиационная бомба 1999 года
Борис Джонсон: часть меня верит в Лох-несское чудовище
Матчи КХЛ 7 сентября начнутся с минуты молчания
Путин назвал "приоритет номер один" для всей космической отрасли
Последние материалы
Путин назвал "приоритет номер один" для всей космической отрасли
В Кремле отреагировали на нападение на главу ЦИК
Евгений Федоров: восстановим СССР - вернем Отечество
В США 12-килограммовый кот покорил соцсети и нашел себе новых хозяев
ИИ выяснил, при какой зарплате россияне могут просить прибавки
Кубок ФНЛ снова состоится на Кипре
Каждый четвертый служащий ВМС США страдает от избыточного веса
В "Домодедово" задержали женщину с "бижутерией" на 8 млн рублей
Эстония изучает возможность строительства атомной электростанции
Россия планирует принять чемпионат Европы по стрельбе из лука
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Россия
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме

Кабмин мог создать рабочую группу, которая готовит новое повышение пенсионного возраста и для мужчин, и для женщин, заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Усталость из птиц вышибают... клином!
Птицы
Усталость из птиц вышибают... клином!
Другие
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Полезно знать
Мельница мифов: Черная королева
Здоровье
Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины

В развитых же странах не только высокий уровень развития медицины, но и высокий уровень ее доступности для населения, сообщают ученые.

Эксперты из Европы: в РФ умирают из-за низких доходов и плохой медицины
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Общество
Познер: советская эпоха породила "уродов"
Мир. Новости мира
Болгария призвала не называть СССР освободителем Европы от нацизма
Общество
Блогера приговорили к 5 годам за твит о детях силовиков
Другие
Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию

Об этом сообщают средства массовой информации постсоветской республики.

Жители Туркмении массово подают заявления на переселение в Россию
Лучшее средство от разводов – не жениться
Семья
Лучшее средство от разводов – не жениться
Здоровье
Российские дыни и арбузы содержат опасное количество металлов
Мир. Новости мира
Абэ предложил Путину заключить мирный договор
Василий Амирджанов Новый педагогический кодекс рекомендует учителям терпеть Василий Амирджанов Игорь Буккер История нарциссизма: от селфи в сумасшедший дом? Игорь Буккер Руслан Веснянко Зеленский начнет бороться с коррупцией в Чернобыле Руслан Веснянко
Комментарии
Мilitary Watch Magazin: советский МиГ-21 не хуже американского F-22
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
ФОМ: 39% россиян считают, что экономическая ситуация в РФ ухудшается
ФОМ: 39% россиян считают, что экономическая ситуация в РФ ухудшается
ФОМ: 39% россиян считают, что экономическая ситуация в РФ ухудшается
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Подлодки ВМФ РФ в Сирии не выполняют свои задачи из-за санкций Запада
Неизвестный напал на Эллу Памфилову и ударил ее электрошокером
Новый педагогический кодекс рекомендует учителям терпеть
ФОМ: 39% россиян считают, что экономическая ситуация в РФ ухудшается
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Эстония изучает возможность строительства атомной электростанции
Экс-президент Латвии призвала создать новый военный блок против России
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
Глава ОКП: почему коммунисты участвуют в протестах
В правительстве назвали бредом заявления о выходе на пенсию с 70 лет
Пенсионный возраст могут увеличить до 70 лет, заявили в Госдуме
ФОМ: 39% россиян считают, что экономическая ситуация в РФ ухудшается
История и современность
Четыре вещи, которые "убивают" иностранных гостей в России
Четыре вещи, которые "убивают" иностранных гостей в России
Пять запретов для женщин Саудовской Аравии, которые они строго соблюдают
Пять запретов для женщин Саудовской Аравии, которые они строго соблюдают
Корабли Северного флота вошли в Карское море
Корабли Северного флота вошли в Карское море
США предложат Франции обеспечить безопасность в Персидском заливе
США предложат Франции обеспечить безопасность в Персидском заливе
Над Россией столкнулись два истребителя Су-34
Над Россией столкнулись два истребителя Су-34
США перебросили в Британию очередной стратегический бомбардировщик
США перебросили в Британию очередной стратегический бомбардировщик
Накануне Бородино: почему русские так упорно защищали Шевардинский редут
Накануне Бородино: почему русские так упорно защищали Шевардинский редут
Русский кулачный бой: чем ещё, кроме развлечения, он был?
Русский кулачный бой: чем ещё, кроме развлечения, он был?
Россию ждет протестный шторм после выборов?
Россию ждет протестный шторм после выборов?
Новая пенсионная реформа: будем работать до 70 лет?
Новая пенсионная реформа: будем работать до 70 лет?
Фотогалереи
Рейтинг кроссоверов ценой до 2 млн рублей 5 Фото Рейтинг кроссоверов ценой до 2 млн рублей
Осторожно, опасная профессия! 6 Фото Осторожно, опасная профессия!
Работа, вызывающая дрожь в коленках 7 Фото Работа, вызывающая дрожь в коленках
Племя толстопузых: герои на всю жизнь 7 Фото Племя толстопузых: герои на всю жизнь
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
Домашнее
Причины диспареунии, или Боли в половых органах перед, во время или после секса
Иммунные клетки "без тормозов" вылечат организм от рака
Ребёнка укачивает: как справиться с проблемой
Девушка с опасной для жизни инфекцией успешно лечится фаговой терапией
Причины появления анкилоблефарона - болезни слипшихся век
Рак поджелудочной железы: менее токсичный препарат улучшает терапию
Липовый цвет успешно борется с онкологией и болезнями суставов
Полезный завтрак для школьника: три блюда с рецептами
Эксперты рассказали о продуктах, необходимых для женской красоты
Эксперты рассказали о продуктах, необходимых для женской красоты
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
Остроумова прокомментировала слухи по поводу частичного паралича Валентина Гафта
Остроумова прокомментировала слухи по поводу частичного паралича Валентина Гафта
Меган Маркл обидела королеву из-за отказа посетить её
Меган Маркл обидела королеву из-за отказа посетить её
Избыток витамина Д плохо сказывается на состоянии костей
Избыток витамина Д плохо сказывается на состоянии костей
Мужская и женская дружба: в чем разница?
Мужская и женская дружба: в чем разница?
О мужчинах: правда и вымысел
О мужчинах: правда и вымысел
Почему мужчины боятся жениться
Почему мужчины боятся жениться
Индустриальный стиль в интерьере
Индустриальный стиль в интерьере
Правила уборки: прощайтесь с ненужными вещами
Правила уборки: прощайтесь с ненужными вещами
Забавные фото
Жертвы папарацци среди животных 9 Фото Жертвы папарацци среди животных
Нежная прелесть японских красавиц 9 Фото Нежная прелесть японских красавиц
Удивили, так удивили! 7 Фото Удивили, так удивили!
Пассажиры самолетов должны знать об этом! 7 Фото Пассажиры самолетов должны знать об этом!
Чудеса на закате - их тоже семь 7 Фото Чудеса на закате - их тоже семь
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Магазин Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ