Кубок ФНЛ снова состоится на Кипре

Общее собрание Футбольной национальной лиги определило сроки проведения и формат очередного Кубка ФНЛ, сообщает пресс-служба лиги. Традиционный зимний турнир пройдет с 14 по 27 февраля 2020 года на Кипре в городе Пафос, сообщает официальный сайт лиги.

Как и в предыдущие сезоны, право сыграть в нем получат команды, которые займут по итогам первого круга Олимп-ФНЛ сезона-2019/20 места с 1-го по 16-е. В случае невозможности или нежелания какой-либо из этих команд, приоритетное право на участие получат команды, занимающие на экваторе с 17-го по 20-е места. Также могут быть приглашены клубы из других лиг и стран. К примеру, на данный момент предварительное согласие на участие в очередном Кубке ФНЛ дали сразу три клуба РПЛ.

Очередной турнир пройдет по той же схеме, что и три предыдущих. На первом этапе команды будут разбиты на четыре группы и сыграют в них по принципу "каждый с каждым". На втором команды проведут стыковые матчи с занявшими аналогичные места в соседних группах, определив, таким образом, финалистов турнира, участников матча за 5-е, 7-е и 9-е места. Каждая из команд-участниц гарантированно проведет в рамках Кубка ФНЛ пять матчей.

Трижды обладателем Кубка ФНЛ становился "Урал". По одному разу трофей увозили домой "Луч", "Волгарь", "Газовик" (нынешний "Оренбург"), "Факел" и "Авангард".

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