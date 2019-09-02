Комличенко и Караваев проигнорировали вопрос о возвращении в Россию

Футболисты сборной России провели тренировку на базе в Новогорске в рамках подготовки к матчам отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана. Приняли участие в занятии также защитник голландского "Витесса" Вячеслав Караваев и нападающий чешской "Млады-Болеслав" Николай Комличенко.
Оба игрока должны сегодня вернуться в российский футбол. На Караваева претендует "Зенит", на Комличенко - ЦСКА.
"Зенит"? Не могу ответить на этот вопрос. Сейчас думаю только о сборной. Стараюсь не читать прессу, надо концентрироваться на играх сборной", - ответил на вопрос о переходе Караваев.
"Перейду ли в ЦСКА? Не могу ответить на этот вопрос. Завтра все узнаем", - заявил Комличенко.
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