Международная федерация дзюдо (IJF) обратила внимание на историю иранского дздоиста Саида Моллаеи, который боится возвращаться домой после чемпионата мира. Турнир проходил с 25 августа по 1 сентября в Токио.
Моллаеи в весовой категории до 81 кг дошел до полуфинала. Золото выиграл дзюдоист из Израиля Саги Муки.
НОК Ирана в ультимативной форме потребовал от своего спортсмена сняться с соревнований еще до 1/8 финала, чтобы избежать возможности встречи с израильтянином. Пересечься они могли только в финале, поэтому иранец не стал следовать требованию властей и продолжил турнир.
Перед полуфиналом Моллаеи общался с главой НОК Ирана. Близкие сообщили спортсмену, что на его семью идет давление. В полуфинале иранец уступил бельгийцу Маттиасу Кассе.
"Я мог бы стать чемпионом. Я усердно тренировался, приложил много усилий. Я даже мечтал о титуле. Но не судьба. Я не могу соревноваться, потому что таков закон в моей стране. Я боялся последствий для семьи и себя", - заявил Моллаеи.
Фото: ijf.org
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