Дзюдоист из Ирана боится возвращаться на родину после чемпионата мира

Международная федерация дзюдо (IJF) обратила внимание на историю иранского дздоиста Саида Моллаеи, который боится возвращаться домой после чемпионата мира. Турнир проходил с 25 августа по 1 сентября в Токио.

Моллаеи в весовой категории до 81 кг дошел до полуфинала. Золото выиграл дзюдоист из Израиля Саги Муки.

НОК Ирана в ультимативной форме потребовал от своего спортсмена сняться с соревнований еще до 1/8 финала, чтобы избежать возможности встречи с израильтянином. Пересечься они могли только в финале, поэтому иранец не стал следовать требованию властей и продолжил турнир.

Перед полуфиналом Моллаеи общался с главой НОК Ирана. Близкие сообщили спортсмену, что на его семью идет давление. В полуфинале иранец уступил бельгийцу Маттиасу Кассе.

"Я мог бы стать чемпионом. Я усердно тренировался, приложил много усилий. Я даже мечтал о титуле. Но не судьба. Я не могу соревноваться, потому что таков закон в моей стране. Я боялся последствий для семьи и себя", - заявил Моллаеи.

Фото: ijf.org

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