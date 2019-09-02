Фернандеш после медосмотра в "Краснодаре" подпишет контракт на год

Переход полузащитника Мануэла Фернандеша в "Краснодар" - почти решенное дело. Журналист "Матч ТВ" Нобель Арустамян сообщает, что футболист проходит медосмотр в Краснодаре. После этого он подпишет контракт на один год.

Фернандеш в последние пять лет играл за московский "Локомотив". Ранее выступал за "Бенфику", "Портсмут", "Эвертон", "Валенсию" и "Бешикташ". За железнодорожников отыграл 132 матча, в которых забил 33 мяча. В составе сборной Португалии провел 15 игр и забил 3 гола.

Краснодарцам Фернандеш достанется бесплатно, так как является свободным агентом. Также он вел переговоры с "Бешикташем" и "Галатасараем".

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