Ловчев: "Локомотиву" нужно бороться с "Байером" за третье место

Бывший футболист "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев в комментарии для "Правды.Ру" заявил о том, что "Локомотив" не будет рассчитывать на выход из группы Лиги чемпионов. Во время жеребьевки железнодорожникам достались "Ювентус", "Атлетико" и "Байер".

"Локомотиву" не особенно повезло. Если говорить, что "Ювентус" им попался и "Атлетико", которые, кстати, между собой выясняли отношения в прошлой Лиге чемпионов. Это очень сильные команды. Команды, выстроенные тренерами очень хорошо, команды, играющие в обороне. Как только хорошие команды в обороне, наши российские практически ничего сделать не могут. Но "Локомотив" созрел. После прошлого года, где бесславно выступили в Лиге чемпионов, они созрели, они сейчас еще купили игрока, до этого несколько человек купили, свои футболисты растут не по дням, а по часам.

Поэтому здесь есть надежда, что "Локомотив" может набирать очки. Но, мне кажется, "Локомотив" может надеяться только на одно: с "Байером" побороться за третье место и попасть после группового турнира в Лигу Европы. Еще раз повторю: трудно "Локомотиву", очень сильные две команды, которые, наверное, займут первое и второе место — это "Ювентус" и "Атлетико" мадридский", - заявил Ловчев.

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